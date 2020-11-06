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Антенна комнатная Дельта Digital К131А.03.01 5V

Артикул: 230389
  • Антенна комнатная Дельта Digital К131А.03.01 5V - фото 1
  • Антенна комнатная Дельта Digital К131А.03.01 5V - фото 2
  • Антенна комнатная Дельта Digital К131А.03.01 5V - фото 3
  • Антенна комнатная Дельта Digital К131А.03.01 5V - фото 4
Антенна комнатная Дельта Digital К131А.03.01 5V - фото 1
Антенна комнатная Дельта Digital К131А.03.01 5V - фото 2
Антенна комнатная Дельта Digital К131А.03.01 5V - фото 3
Антенна комнатная Дельта Digital К131А.03.01 5V - фото 4
940 руб. 
1 190 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230389
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендДельта
Тип товараАнтенна комнатная
Выходное сопротивление75
Исполнение антенныкомнатная
Коэффициент усиления40
Прием сигнала DVB-Tда
Прием сигнала DVB-T2да
Размещение антенныв помещении
Тип антенныактивная
Тип принимаемых сигналовцифровой, аналоговый
Частотный диапазон UHF470-862
«Дельта Digital 5В К131А.03.01» – комнатная антенна, способная принимать трансляции аналогового и цифрового ТВ. Она легко подключается к телевизору или приставке DVB-T/ DVB-T2, а 3-метровый кабель даёт возможность установить её там, где удобно владельцу. Это модель активного типа, оборудованная встроенным усилителем, который повышает уровень сигнала. Благодаря ему можно смотреть фильмы и передачи без каких-либо искажений даже в местах, где приём обычно затруднён.


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Самовывоз невозможен
Антенна комнатная Дельта Digital К131А.03.01 5V - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 940 руб., позвонив по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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