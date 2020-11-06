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Главная Аксессуары Карты памяти SanDisk Карта Памяти 32Gb SanDisk Extreme SDHC Class 10 UHS-I U3 V30 (90/40 MB/s)

Карта Памяти 32Gb SanDisk Extreme SDHC Class 10 UHS-I U3 V30 (90/40 MB/s)

Артикул: 230332
Карта Памяти 32Gb SanDisk Extreme SDHC Class 10 UHS-I U3 V30 (90/40 MB/s)
1 010 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230332
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSanDisk
Тип товараКарта памяти
Высота, см0,2
Длина, см3,2
Объем32
Поддержка UHS-Iда
Скорость записи40
Скорость чтения90
Ширина, см2,4
Формат карты памятиSDHC
Карта памяти SanDisk Extreme SD UHS-I обеспечивает быстродействие на таком уровне, который дает вам полный контроль над творческими процессами. Благодаря скорости съемки до 40 МБ/с и записи со скоростным классом видео UHS 3 (U3) вы полностью готовы к тому, чтобы снимать впечатляющие видео высокого разрешения в формате 4K UHD без какой-либо потери качества. Скорость копирования 90 МБ/с — это возможность быстро переносить фотографии. Кроме того, ее конструкция позволяет выдерживать воздействие неблагоприятных климатических условий, воды, падения и других факторов, далеких от идеальных, так что вы можете быть уверены в этой карте, куда бы вы ни отправились.


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Карта Памяти 32Gb SanDisk Extreme SDHC Class 10 UHS-I U3 V30 (90/40 MB/s) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1010 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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