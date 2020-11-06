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Главная Аксессуары Карты памяти Lexar Карта Памяти 256Gb Lexar Professional 633x SDXC Class 10 UHS-I U3 V30 (95/45 MB/s)

Карта Памяти 256Gb Lexar Professional 633x SDXC Class 10 UHS-I U3 V30 (95/45 MB/s)

Артикул: 230323
Карта Памяти 256Gb Lexar Professional 633x SDXC Class 10 UHS-I U3 V30 (95/45 MB/s)
4 020 руб. 
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Артикул: 230323
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLexar
Тип товараКарта памяти
Высота, см0,2
Длина, см3,2
Объем256
Поддержка UHS-Iда
Скорость записи45
Скорость чтения95
Ширина, см2,4
Формат карты памятиSDXC
Компания LEXAR создает, в основном, дополнительные продукты, ориентированные на самых требовательных пользователей. Карты памяти LEXAR имеет высокое качество и цены, прежде всего, огромные возможности, что скорости записи и чтения, благодаря чему охотно используется на профессиональных фотографов. Продукты LEXAR оставляют далеко позади своих конкурентов.Основные характеристики карты памяти SDHC-это производительность, прочность и надежность. Lexar PROFESSIONAL SDHC обеспечивает большая емкость, благодаря которой можно сохранить несколько файлов. Обеспечивает высокую скорость записи и чтения данных, максимум передачи составляет 95MB/s (чтение) и 45 МБ/сек (запись). Благодаря тому, что запись файлов на камере производится немедленно, а сама передача зарегистрированных файлов для компьютера намного быстрее, чем стандартные карты памяти. Производительность карты позволяет без проблем запись в формате Full HD (1080p) и 3D или 4K. Компания LEXAR для своих клиентов предоставляет программное обеспечение Lexar Image Rescue ® 4. С его помощью вы можете восстановить удаленные фотографии, видео, аудио файлы, и отформатировать карту. 


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Карта Памяти 256Gb Lexar Professional 633x SDXC Class 10 UHS-I U3 V30 (95/45 MB/s) - стоимость товара 4020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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