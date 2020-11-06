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Главная Аксессуары Карты памяти Silicon Power Карта Памяти micro SDXC 64Gb Silicon Power Superior Pro UHS-I U3 V30 A1 + ADP (100/80 Mb/s)

Карта Памяти micro SDXC 64Gb Silicon Power Superior Pro UHS-I U3 V30 A1 + ADP (100/80 Mb/s)

Артикул: 230291
  • Карта Памяти micro SDXC 64Gb Silicon Power Superior Pro UHS-I U3 V30 A1 + ADP (100/80 Mb/s) - фото 1
  • Карта Памяти micro SDXC 64Gb Silicon Power Superior Pro UHS-I U3 V30 A1 + ADP (100/80 Mb/s) - фото 2
Карта Памяти micro SDXC 64Gb Silicon Power Superior Pro UHS-I U3 V30 A1 + ADP (100/80 Mb/s) - фото 1
Карта Памяти micro SDXC 64Gb Silicon Power Superior Pro UHS-I U3 V30 A1 + ADP (100/80 Mb/s) - фото 2
1 110 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230291
В наличии
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БрендSilicon Power
Тип товараКарта памяти
Вес, кг0,006
Высота, см0,1
Длина, см1,5
Объем64
Поддержка UHS-Iда
Скорость записи80
Скорость чтения100
Ширина, см1,1
Формат карты памятиmicroSDXC
Флеш-карты серии Superior Pro micro UHS-1 (U3) полностью отвечают новым спецификациям Ultra High Speed Class 3. Они поддерживают высокоскоростную непрерывную фотосъемку и видеозапись формата Ultra HD с разрешением 4K, позволяя не пропустить ни одного восхитительного момента.


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Карта Памяти micro SDXC 64Gb Silicon Power Superior Pro UHS-I U3 V30 A1 + ADP (100/80 Mb/s) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1110 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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