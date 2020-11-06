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Карты памяти 1000x CompactFlash компании Transcend поддерживают спецификацию CompactFlash 6.0, что позволит получать высококачественные снимки и вести запись видео с использованием самого современного оборудования. Новые карты обладают невероятным быстродействием и большим объёмом памяти. Кроме того, серия Ultimate карт памяти 1000x CompactFlash поддерживает стандарт Video Performance Guarantee (VPG-20), который гарантирует запись видео в профессиональном качестве, в том числе и в 3D, без выпадения кадров.

Карта Памяти CF 32Gb Transcend 1000X (160/120 Mb/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.