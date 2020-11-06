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Главная Аксессуары Карты памяти Transcend Карта Памяти CF 128Gb Transcend 800X (120/60 Mb/s)

Карта Памяти CF 128Gb Transcend 800X (120/60 Mb/s)

Артикул: 230230
  • Карта Памяти CF 128Gb Transcend 800X (120/60 Mb/s) - фото 1
  • Карта Памяти CF 128Gb Transcend 800X (120/60 Mb/s) - фото 2
Карта Памяти CF 128Gb Transcend 800X (120/60 Mb/s) - фото 1
Карта Памяти CF 128Gb Transcend 800X (120/60 Mb/s) - фото 2
6 230 руб. 
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+ 65 КэтКоинов
Артикул: 230230
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 10 лет
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БрендTranscend
Тип товараКарта памяти
Вес, кг0,011
Высота, см0,3
Длина, см4,2
Объем128
Скорость записи60
Скорость чтения120
Ширина, см3,6
Формат карты памятиCompact Flash
Карты памяти Transcend CompactFlash 800 выполнены на основе высококачественных и надежных микросхем флэш-памяти типа MLC NAND. Отличаясь высокой скоростью передачи данных и предоставляя возможность стабильной записи видео без потери кадров, они идеально подходят для использования в современных видеокамерах и цифровых зеркальных фотоаппаратах среднего и высокого классов, предназначенных для ландшафтной, портретной и репортажной фотосъемки. Эти карты очень удобны в режимах непрерывной серийной фотосъемки и записи длительных видео в разрешении Full HD или в 3D-формате.


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Карта Памяти CF 128Gb Transcend 800X (120/60 Mb/s) - купить по цене 6230 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Доступен самовывоз и доставка.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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