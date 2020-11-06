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Штатив Manfrotto MCPIXI Универсальный держатель для смартфона

Артикул: 230224
  • Штатив Manfrotto MCPIXI Универсальный держатель для смартфона - фото 1
  • Штатив Manfrotto MCPIXI Универсальный держатель для смартфона - фото 2
  • Штатив Manfrotto MCPIXI Универсальный держатель для смартфона - фото 3
  • Штатив Manfrotto MCPIXI Универсальный держатель для смартфона - фото 4
  • Штатив Manfrotto MCPIXI Универсальный держатель для смартфона - фото 5
Штатив Manfrotto MCPIXI Универсальный держатель для смартфона - фото 1
Штатив Manfrotto MCPIXI Универсальный держатель для смартфона - фото 2
Штатив Manfrotto MCPIXI Универсальный держатель для смартфона - фото 3
Штатив Manfrotto MCPIXI Универсальный держатель для смартфона - фото 4
Штатив Manfrotto MCPIXI Универсальный держатель для смартфона - фото 5
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 230224
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БрендManfrotto
Тип товараТрипод настольный
Максимальная нагрузка, кг0.3
Минимальная рабочая высота, см6
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см10.4
Вес, кг0.04
MCPIXI - обновленная версия универсального держателя для смартфона MCLAMP. Предназначен для установки на штатив, селфи-палку и т.д. Совместим с любыми смартфонами шириной 6-10,4 см. Два крепления 1/4 для пейзажного и портретного режимов. В верхней части держателя расположено крепление для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.д.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки. Две силиконовые подушки надежно удерживают устройство. Механизм с двойной фиксацией – пружинный замок и дополнительный рычаг блокировки обеспечивают безопасность вашего телефона во время съемки. Эргономичный итальянский дизайн. Компактный, легкий и надежный.


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