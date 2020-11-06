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Внешний SSD WD My Passport Wireless WDBAMJ0020BGY-RESN 2ТБ

Артикул: 229723
  • Внешний SSD WD My Passport Wireless WDBAMJ0020BGY-RESN 2ТБ - фото 1
  • Внешний SSD WD My Passport Wireless WDBAMJ0020BGY-RESN 2ТБ - фото 2
  • Внешний SSD WD My Passport Wireless WDBAMJ0020BGY-RESN 2ТБ - фото 3
  • Внешний SSD WD My Passport Wireless WDBAMJ0020BGY-RESN 2ТБ - фото 4
  • Внешний SSD WD My Passport Wireless WDBAMJ0020BGY-RESN 2ТБ - фото 5
  • Внешний SSD WD My Passport Wireless WDBAMJ0020BGY-RESN 2ТБ - фото 6
  • Внешний SSD WD My Passport Wireless WDBAMJ0020BGY-RESN 2ТБ - фото 7
  • Внешний SSD WD My Passport Wireless WDBAMJ0020BGY-RESN 2ТБ - фото 8
Внешний SSD WD My Passport Wireless WDBAMJ0020BGY-RESN 2ТБ - фото 1
Внешний SSD WD My Passport Wireless WDBAMJ0020BGY-RESN 2ТБ - фото 2
Внешний SSD WD My Passport Wireless WDBAMJ0020BGY-RESN 2ТБ - фото 3
Внешний SSD WD My Passport Wireless WDBAMJ0020BGY-RESN 2ТБ - фото 4
Внешний SSD WD My Passport Wireless WDBAMJ0020BGY-RESN 2ТБ - фото 5
Внешний SSD WD My Passport Wireless WDBAMJ0020BGY-RESN 2ТБ - фото 6
Внешний SSD WD My Passport Wireless WDBAMJ0020BGY-RESN 2ТБ - фото 7
Внешний SSD WD My Passport Wireless WDBAMJ0020BGY-RESN 2ТБ - фото 8
62 830 руб. 
Купить
+ 65 КэтКоинов
Артикул: 229723
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендWestern Digital
Тип товараSSD-накопители
Вес, кг0,46
Высота, см3
Длина, см13,5
Объем2 Тб
Тип флэш-памятиMLC
Ширина, см13,5
Форм-фактор3.5
Твердотельный накопитель My Passport Wireless — это универсальный портативный диск, который помогает сохранять фотографии и видео, снятые на камеры и дроны. Встроенное устройство чтения карт SD 3.0 со скоростью чтения до 65 Мб/с и кнопкой копирования в одно касание позволяет быстро выполнять резервное копирование фотографий и видео с SD-карты без компьютера и дополнительного программного обеспечения. Твердотельный накопитель внутри и защитный бампер снаружи обезопасят ваши материалы при ударах, вибрации и падениях с высоты до 1 метра, даже когда диск работает. Твердотельный накопитель My Passport Wireless способен работать до 10 часов непрерывно без подзарядки. Возьмите его с собой на съемку, и его хватит на целый день. Выберите его в качестве спутника в дальнем путешествии и используйте потоковую передачу видео на протяжении всего перелета.


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Самовывоз невозможен
Внешний SSD WD My Passport Wireless WDBAMJ0020BGY-RESN 2ТБ - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 62830 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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