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ПО Microsoft Office 365 персональный на 1 год [QQ2-007] (Box)

Артикул: 229702
  • Программное обеспечение Microsoft Office 365 Personal Russian Subscr 1YR Russia Only Mdls P4 QQ2-00733 - фото 1
  • Программное обеспечение Microsoft Office 365 Personal Russian Subscr 1YR Russia Only Mdls P4 QQ2-00733 - фото 2
  • Программное обеспечение Microsoft Office 365 Personal Russian Subscr 1YR Russia Only Mdls P4 QQ2-00733 - фото 3
  • Программное обеспечение Microsoft Office 365 Personal Russian Subscr 1YR Russia Only Mdls P4 QQ2-00733 - фото 4
  • Программное обеспечение Microsoft Office 365 Personal Russian Subscr 1YR Russia Only Mdls P4 QQ2-00733 - фото 5
  • Программное обеспечение Microsoft Office 365 Personal Russian Subscr 1YR Russia Only Mdls P4 QQ2-00733 - фото 6
  • Программное обеспечение Microsoft Office 365 Personal Russian Subscr 1YR Russia Only Mdls P4 QQ2-00733 - фото 7
Программное обеспечение Microsoft Office 365 Personal Russian Subscr 1YR Russia Only Mdls P4 QQ2-00733 - фото 1
Программное обеспечение Microsoft Office 365 Personal Russian Subscr 1YR Russia Only Mdls P4 QQ2-00733 - фото 2
Программное обеспечение Microsoft Office 365 Personal Russian Subscr 1YR Russia Only Mdls P4 QQ2-00733 - фото 3
Программное обеспечение Microsoft Office 365 Personal Russian Subscr 1YR Russia Only Mdls P4 QQ2-00733 - фото 4
Программное обеспечение Microsoft Office 365 Personal Russian Subscr 1YR Russia Only Mdls P4 QQ2-00733 - фото 5
Программное обеспечение Microsoft Office 365 Personal Russian Subscr 1YR Russia Only Mdls P4 QQ2-00733 - фото 6
Программное обеспечение Microsoft Office 365 Personal Russian Subscr 1YR Russia Only Mdls P4 QQ2-00733 - фото 7
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 229702
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БрендMicrosoft
Тип товараОфисные пакеты для дома и работы
Тип поставкикоробочная версия
Срок лицензии1 год
ПлатформаMacOS, PC Windows
Количество устройств2
В современном мире ни один человек не обходится без компьютеров. Основной набор, необходимый для плодотворной работы, может предоставить офисное приложение Microsoft Office 365 Персональный. Предназначен он для работы только одного пользователя. Однако установить его можно на несколько устройств. Такая возможность позволит вам не отрываться от работы, даже если у вашего гаджета кончился заряд. Его можно просто открыть на другом устройстве. Улучшенные функциональные возможности офисного приложение Microsoft Office 365 Персональный сделают вашу работу более комфортной. В комплект приложения входят Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Outlook и многое другое. Microsoft непрерывно работает над тем, чтобы пользоваться их программами стало легко и удобно. Можно оформить подписку на год, а можно на месяц, продлевается она автоматически. Можно одновременно работать над документами и в сети.


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