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Кабель Prolike USB 2.0 Micro BM-USB 3.1 type C 1.8 м

Артикул: 229621
Кабель Prolike USB 2.0 Micro BM-USB 3.1 type C 18 м
350 руб. 
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Артикул: 229621
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендProlike
Тип товараКабель
Длина, см180
Prolike USB 2.0 Micro BM-USB 3.1 type C 1.8m PL-TC-MICROUSB2.0-1.8 представляет собой надежный кабель, который создан для синхронизации ваших устройств. Данная модель обеспечивает высокую скорость передачи данных. Кабель имеет достаточную длину для беспрепятственной коммутации устройств, расположенных на удалении друг от друга. Изготовлена данная модель из высококачественных материалов, благодаря чему обеспечивается отличное качество передачи сигнала, а также продолжительный срок службы. Prolike является наилучшим решением для синхронизации устройств.


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Кабель Prolike USB 2.0 Micro BM-USB 3.1 type C 1.8 м - данный товар вы можете купить по цене по цене 350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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