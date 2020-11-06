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Флешка Silicon Power 64Gb Jewel J06 SP064GBUF3J06V1D USB3.0 Deep Blue

Артикул: 229505
Флешка Silicon Power 64Gb Jewel J06 SP064GBUF3J06V1D USB3.0 Deep Blue
1 190 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 229505
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSilicon Power
Тип товараUSB-флеш-накопитель
ReadyBoostнет
Аппаратное шифрование данныхнет
Водонепроницаемый корпусда
Выдвижной разъемнет
Датчик считывания отпечатка пальцанет
Защита от перезаписинет
ИнтерфейсUSB 3.0
Материал корпусапластик
Объем памяти, Гб64
Размеры (ШxДxТ)16x24x9 мм
SP Jewel J06 от компании Silicon Power принципиально отличаются от других устройств своим необычным дизайнерским замыслом: по своим размерам и весу они гораздо меньше обычных флеш-накопителей, предоставляя пользователю самый удобный и умный выбор для постоянного ношения при себе и работы «на ходу». Аккуратные изгибы и утонченный блеск корпуса отличают Jewel J06 от аналогов на рынке, а использование в изготовлении его корпуса высокоплотного пластикового материала обеспечивает лучшую степень защиты от влаги, встрясок и пыли для максимальной сохранности данных пользователя.


Теги товара: 64 Гб, большого объема, USB 3.0.


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Самовывоз невозможен
Флешка Silicon Power 64Gb Jewel J06 SP064GBUF3J06V1D USB3.0 Deep Blue – стоимость товара 1190 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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