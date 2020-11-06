8(343)226-01-02
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка Silicon Power 16Gb Touch T01 SP016GBUF2T01V1K USB2.0 Black

Артикул: 229474
Флешка Silicon Power 16Gb Touch T01 SP016GBUF2T01V1K USB2.0 Black
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 229474
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендSilicon Power
Тип товараUSB-флеш-накопитель
ReadyBoostнет
Водонепроницаемый корпусда
Выдвижной разъемнет
Датчик считывания отпечатка пальцанет
Защита от перезаписинет
Защита паролемда
ИнтерфейсUSB 2.0
Материал корпусаметалл
Объем памяти, Гб16
Размеры (ШxДxТ)14x25x5 мм
Резервное копирование данныхда
Сжатие данныхнет
Цветчерный
Сверхминиатюрный корпус Touch T01 в длину - всего 1.3 см, его размеры уменьшены на 30% и он практически незаметен при подключении к порту USB. С таким накопителем вы можете класть ноутбук в сумку или носить его с собой, совсем не беспокоясь о подключенном к нему USB-накопителе.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Флешка Silicon Power 16Gb Touch T01 SP016GBUF2T01V1K USB2.0 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...