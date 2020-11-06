Монитор Philips 19.5" 203V5LSB26/62 Black

Монитор Philips 203V5LSB26 с диагональю 19.5 – это устройство, оснащенное программным обеспечением SmartControl Lite, которое создано для простого управления монитором и настройки всех его параметров. Модель имеет матрицу типа TN+film с реакцией в 5 мс и LED-подсветку из светодиодов. Разрешение монитора – 1600х900, а контрастность (благодаря технологии SmartContrast) – 10M:1. Эти характеристики позволяют устройству передать всю «сочность» и четкость 16.7 млн оттенков. Монитор отлично подходит для использования в офисе и дома. Модель Philips 203V5LSB26 – это экологичный монитор, созданный без использования вредной для здоровья ртути. Поэтому его можно поставить в доме, где есть дети. Монитор, работая в активном режиме, потребляет всего 15 Вт, а в режиме сна – 0.5 Вт. Параметры 465х345х170 мм позволяют легко перемещать его и транспортировать. Крепление VESA и прочный каркас дают возможность разместить монитор на стене. Замок Kensington защищает его от кражи.