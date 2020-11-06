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Главная Портативная техника Наушники Sven Наушники Sven AP-U989MV (черный/красный)

Наушники Sven AP-U989MV (черный/красный)

Артикул: 229366
  • Наушники Sven AP-U989MV (черный/красный) - фото 1
  • Наушники Sven AP-U989MV (черный/красный) - фото 2
Наушники Sven AP-U989MV (черный/красный) - фото 1
Наушники Sven AP-U989MV (черный/красный) - фото 2
4 080 руб. 
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+ 54 КэтКоинов
Артикул: 229366
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSven
Тип товараНаушники
Микрофонесть
Конструкциянакладные
Отсоединяемый кабельнет
Система активного шумоподавлениянет
Складная конструкциянет
Спортивныенет
Поддержка Apt-Xнет
Цветчерный/красный
Диапазон воспроизводимых частот, Гц20-20000
Длина кабеля2.2 м
Разъём наушниковUSB
В игровой гарнитуре SVEN AP-U989MV реализована возможность наслаждаться чистейшим звуком без помех и посторонних шумов. 50 мм динамики и возможность включения 7 виртуальных динамиков добавят яркости любой игре, музыкальному треку или фильму. Многокомпонентные амбушюры из высококачественной искусственной кожи с мягкими вставками из поролона и удобное регулируемое оголовье с металлическим ободом обеспечивают удобную посадку на голову почти любых размеров.


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Самовывоз невозможен
Наушники Sven AP-U989MV (черный/красный) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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