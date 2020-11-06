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Аудиоинтерфейс Zoom U-24

Артикул: 229293
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  • Аудиоинтерфейс Zoom U-24 - фото 2
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  • Аудиоинтерфейс Zoom U-24 - фото 8
  • Аудиоинтерфейс Zoom U-24 - фото 9
  • Аудиоинтерфейс Zoom U-24 - фото 10
Аудиоинтерфейс Zoom U-24 - фото 1
Аудиоинтерфейс Zoom U-24 - фото 2
Аудиоинтерфейс Zoom U-24 - фото 3
Аудиоинтерфейс Zoom U-24 - фото 4
Аудиоинтерфейс Zoom U-24 - фото 5
Аудиоинтерфейс Zoom U-24 - фото 6
Аудиоинтерфейс Zoom U-24 - фото 7
Аудиоинтерфейс Zoom U-24 - фото 8
Аудиоинтерфейс Zoom U-24 - фото 9
Аудиоинтерфейс Zoom U-24 - фото 10
10 990 руб. 
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+ 95 КэтКоинов
Артикул: 229293
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендZoom
Тип товараАудиоинтерфейс
Вес, кг0.285
Размеры (ШхВхТ)19.2x9.2x4.3 см
Комплектацияаудиоинтерфейс, документация, упаковка
U-24 – это компактный аудиоинтерфейс с двумя входами и четырьмя выходами, который предоставит вам все необходимые средства для записи и воспроизведения аудио высокого качества (24 бит/96 кГц), где бы вы ни находились. Качество звука обеспечивается за счет бесшумных предусилителей, точно таких же, как на отлично зарекомендовавших себя ручных рекордерах H5 и H6. Подключитесь к вашему ПК, Mac или iPad при помощи USB-порта и осуществляйте запись с микрофонов, инструментов и любых других источников сигнала. U-24 обеспечивает такое же качество звука, как и старшая модель U-44, которая отличается дополнительным набором функций и большим количеством входов.


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Аудиоинтерфейс Zoom U-24 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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