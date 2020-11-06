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Рекордер Zoom H1n, черный

Артикул: 229271
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  • Рекордер Zoom H1n, черный - фото 2
  • Рекордер Zoom H1n, черный - фото 3
  • Рекордер Zoom H1n, черный - фото 4
  • Рекордер Zoom H1n, черный - фото 5
  • Рекордер Zoom H1n, черный - фото 6
  • Рекордер Zoom H1n, черный - фото 7
  • Рекордер Zoom H1n, черный - фото 8
Рекордер Zoom H1n, черный - фото 1
Рекордер Zoom H1n, черный - фото 2
Рекордер Zoom H1n, черный - фото 3
Рекордер Zoom H1n, черный - фото 4
Рекордер Zoom H1n, черный - фото 5
Рекордер Zoom H1n, черный - фото 6
Рекордер Zoom H1n, черный - фото 7
Рекордер Zoom H1n, черный - фото 8
9 040 руб. 
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Артикул: 229271
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендZoom
Тип товараРекордер
Вес, кг0.6
ПитаниеAAAx2
Размеры (ШхВхТ)5x13.7x3.2 см
Комплектациярекодер, документация, упаковка
Портативные рекордеры Zoom находят себе всевозможные применения по всему миру, благодаря стараниям инженеров Звуковой лаборатории. Портативный рекордер Zoom H1n – это новинка, которая станет незаменимым инструментом в вашем арсенале.


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Рекордер Zoom H1n, черный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 9040 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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