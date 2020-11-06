8(343)226-01-02
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Машинка Poli Robocar Почер металлическая 6см

Артикул: 228974
  • Машинка Poli Robocar Почер металлическая 6см - фото 1
  • Машинка Poli Robocar Почер металлическая 6см - фото 2
Машинка Poli Robocar Почер металлическая 6см - фото 1
Машинка Poli Robocar Почер металлическая 6см - фото 2
430 руб. 
690 руб. 
Купить
Артикул: 228974
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендPoli
Тип товараМашинки и автотреки
МультфильмРобокар Поли
Материалпластик
Возрастот 3 лет
Звуковые эффектынет
Световые эффектынет
Комплектациямашинка, упаковка
В заповеднике мультяшного городка Брумс появляется злодей — браконьер Почер. Он расставляет ловушки и капканы, чтобы поймать зверей. Среди жителей переполох. Команда спасателей спешит на помощь, но Почера не так просто поймать, потому что он имеет много приспособлений для бегства. Внедорожник-браконьер Robocar Poli Почер пополнит коллекцию вашего ребенка. Ведь неинтересно, когда в городке одни спасатели. Для захватывающих сюжетов злодеи нужны обязательно! Машинка полностью повторяет черты героя из мультфильма: нахмуренные брови, маленькие злодейские глазки, большой прямоугольный нос, на кабину надета зеленая кепка, оснащенная четырьмя фонарями. Образ выполнен преимущественно в темном цвете. Весь вид героя не оставляет сомнений, что перед нами отрицательный персонаж. Внедорожник соответствует своему образу. Почер имеет зеленый фургон, где по сюжету сериала возит капканы. У него большие рельефные колеса, способные проехать по любой лесной дороге, и специальный внедорожный обвес по периметру. Игрушка предназначена для детей от 3-х лет и станет хорошим дополнением к другим персонажам линейки мультгероев Robocar Poli, а приключения с ней станут еще интереснее.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Машинка Poli Robocar Почер металлическая 6см - данный товар вы можете купить по цене по цене 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...