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Кронштейн HOLDER LCD-T6606-B черный

Артикул: 228887
  • Кронштейн HOLDER LCD-T6606-B черный - фото 1
  • Кронштейн HOLDER LCD-T6606-B черный - фото 2
  • Кронштейн HOLDER LCD-T6606-B черный - фото 3
Кронштейн HOLDER LCD-T6606-B черный - фото 1
Кронштейн HOLDER LCD-T6606-B черный - фото 2
Кронштейн HOLDER LCD-T6606-B черный - фото 3
1 790 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228887
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHolder
Тип товараКронштейны под ТВ
Типнастенный
Диагональ телевизора, дюйм42? – 65?
Размер VESA200 х 300, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 400 x 200, 600 x 400
Регулировканаклон
Максимальная нагрузка, кг60
Крепление для ТВ и мониторов Holder LCD-T6606-B подходит для настенного крепления телевизоров с диагональю экрана от 42 до 65 и максимальным весом до 60 килограмм. Кронштейн выполнен из прочной 2-миллиметровой стали, обеспечивающей надежность конструкции. Зафиксированный в крепление телевизор или монитор будет находиться на расстоянии 60 мм от стены. Конструкция крепления Holder LCD-T6606-B может наклоняться под углом вверх и вниз (от +2° до -15°) вручную. Эта опция обеспечит удобный обзор практически с любого ракурса. В поставку входит инструкция по установке. Пузырьковый уровень изначально встроен в планку для удобства монтажа.


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Кронштейн HOLDER LCD-T6606-B черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1790 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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