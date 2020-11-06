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Кронштейн HOLDER LCD-M2503-B черный

Артикул: 228875
Кронштейн HOLDER LCD-M2503-B черный
940 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228875
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHolder
Тип товараКронштейны под ТВ
Типнастенный
Диагональ телевизора, дюйм17-40
Размер VESA75 x 75, 200 x 200, 100 x 100, 200 x 100
Регулировканаклон и поворот
Максимальная нагрузка, кг30
Вес, кг1,31
Чтобы освободить полезную площадь в помещении, можно установить телевизионный аппарат на стену, в чем Вам поможет крепление для ТВ и мониторов Holder LCD-M2503. На нем можно закрепить плазменную панель весом до тридцати килограмм и экраном от 17 до 40 дюймов. Прочность изделию придает высокопрочный металл изготовления и особенность конструкции – цельная крепежная пластина, равномерно распределяющая нагрузку, к которой ТВ надежно фиксируется винтами (винты в комплекте). Наклонно-поворотный механизм позволяет наклонять монитор на себя до 15 градусов и отклонять вверх до 6 градусов, дополнительно наделяя экран антибликовым эффектом. С кронштейном Holder LCD-M2503 можно смотреть ТВ из любой точки комнаты, так как угол поворота вправо-влево осуществляется до 135 градусов. Такая подвижность способствует удобному подключению всех необходимых кабелей при монтаже. В комплектацию так же входят набор дюбелей с шурупами и инструкция по эксплуатации.


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Самовывоз невозможен
Кронштейн HOLDER LCD-M2503-B черный - стоимость товара 940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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