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Умные часы ASUS VivoWatch (HC-A01B)

Артикул: 228627
  • Умные часы ASUS VivoWatch (HC-A01B) - фото 1
  • Умные часы ASUS VivoWatch (HC-A01B) - фото 2
  • Умные часы ASUS VivoWatch (HC-A01B) - фото 3
  • Умные часы ASUS VivoWatch (HC-A01B) - фото 4
  • Умные часы ASUS VivoWatch (HC-A01B) - фото 5
  • Умные часы ASUS VivoWatch (HC-A01B) - фото 6
Умные часы ASUS VivoWatch (HC-A01B) - фото 1
Умные часы ASUS VivoWatch (HC-A01B) - фото 2
Умные часы ASUS VivoWatch (HC-A01B) - фото 3
Умные часы ASUS VivoWatch (HC-A01B) - фото 4
Умные часы ASUS VivoWatch (HC-A01B) - фото 5
Умные часы ASUS VivoWatch (HC-A01B) - фото 6
5 790 руб. 
7 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 228627
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БрендAsus
Тип товараУмные часы
Поддержка платформWindows, iOS, Android, OS X
Мониторингсна, калорий, физической активности
Наличие экранаесть
Датчикиакселерометр, гироскоп, датчик освещенности, пульсометр
Цвета браслета, ремешкачерный
Тип разъема для зарядкисъёмный крэдл
Регулировка длины браслета/ремешкаесть
Материал корпусаметалл
Время работы в активном режиме240 ч
Вибрацияесть
Влагозащитаесть
GPSнет
Цвета корпусасеребро
Кнопка жизнинет
Высота, см1.1
Поддержка NFCнет
Длина, см4.7
Ширина, см3.6
Вес, кг0.05
В часах ASUS VivoWatch применена технология VivoPulse: встроенный оптический датчик постоянно и с высокой точностью отслеживает частоту пульса пользователя. Эти данные затем используются при подсчете количества потраченных калорий, оценке качества сна и т.д.


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