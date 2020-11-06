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Главная Парфюмерия и косметика Уход за телом Кремы для тела Elizavecca Подтягивающий детокс-крем для тела Elizavecca Belly Line K.O Double Action P.P Cream

Подтягивающий детокс-крем для тела Elizavecca Belly Line K.O Double Action P.P Cream

Артикул: 228499
Подтягивающий детокс-крем для тела Elizavecca Belly Line K.O Double Action P.P Cream
1 180 руб. 
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Артикул: 228499
В наличии
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БрендElizavecca
Тип товараКремы и гели для тела
Тип средствакрем для тела
Полдля всех
Эффект от использованияомолаживающий
КоллекцияElizavecca Belly Line K.O Double Action P.P Cream
Применениена очищенную кожу массирующими движениями нанести необходимое количество крема. Желательно использовать крем перед спортзалом или другой физической активностью
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл100 гр
Активные компонентыментол, экстракт моркови, масло косточек абрикоса
Крем помогает за несколько применений привести в порядок кожу на теле, увлажняя и подтягивая ее. Он стимулирует кровообращение, за счет чего выравнивается тон и рельеф кожи, а сама она становится более упругой, гладкой и эластичной. Частое использование этого средства станет хорошей профилактикой целлюлита, а также позволит остановиться процессы увядания кожи, возвращая ей молодость и красоту.


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Самовывоз невозможен
Подтягивающий детокс-крем для тела Elizavecca Belly Line K.O Double Action P.P Cream - по цене 1180 руб. в Екатеринбурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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