8(343)226-01-02
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Уход за глазами Кремы для глаз Petitfee Пептидный крем для глаз с лифтинг-эффектом Petitfee Pep-Tightening Eye Cream

Пептидный крем для глаз с лифтинг-эффектом Petitfee Pep-Tightening Eye Cream

(1)
Артикул: 228492
Пептидный крем для глаз с лифтинг-эффектом Petitfee Pep-Tightening Eye Cream
1 080 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228492
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендPetitfee
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Тип средствакрем для области вокруг глаз
Тип коживсе типы
Эффект от использованияомолаживающий, лифтинг
Возрастной диапазонот 30
КоллекцияPetitfee Pep-Tightening Eye Cream
Применениенанести на кожу вокруг глаз и аккуратно «вбить» кончиками пальцев
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл30 мл
Активные компонентыгексапептид, керамиды, аденозин, витамин E, комплекс растительных экстрактов
Эффективная борьба с морщинками вокруг глаз! Крем с уникальной пептидной формулой оказывает укрепляющее и подтягивающее действие, помогает разгладить мимические морщинки. Рекомендуется для ухода за кожей после 30 лет, может применяться для области носогубных складок. Подходит для утреннего и вечернего ухода.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


05.08.2019
Достоинства:
Очень неплохой крем. Не вызвал никакой аллергической реакции, даже если порой попадает в глаза. По консистенции довольно плотный и жирный, но впитывается быстро и не комфортных ощущений не вызывает. На ночь вообще изумительно подходит. По поводу антивозрастного действия пока рано судить, но что подкупает, как и у люксовских кремов указано время использования после вскрытия упаковки.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Очень рекомендую!

Самовывоз невозможен
Пептидный крем для глаз с лифтинг-эффектом Petitfee Pep-Tightening Eye Cream - данный товар вы можете купить по цене по цене 1080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...