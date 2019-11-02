Омолаживающий крем для лица с улиточным муцином 3W Clinic Snail Mucus Wrinkle Cream

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|Бренд
|3W Clinic
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|нормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
|Эффект от использования
|увлажняющий, оздоравливающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|3W Clinic Snail Mucus Wrinkle Cream
|Применение
|извлеките из баночки немного крема и равномерно наносите на лицо маленькими порциями. Мягко вбивайте средство в кожу, не оставляя необработанных участков. Для достижения стабильного результата крем с улиточной слизью рекомендуется использовать регулярно в течение двух-трёх месяцев
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|экстракт улиточной слизи, экстракт цветов фрезии, аденозин, гиалуроновая кислота
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02.11.2019
Крем использовать начала уже год назад. Он потрясающе действует на кожу, выгляжу моложе своих лет и получаю комплименты. Рекомендую попробовать всем у кого есть первые признаки старения. Отлично подтягтвает кожу. Увлажнение, питание и омоложение. Очень быстро впитывается, позволят коже дышать. Убирает морщинки уже после первого применения.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую