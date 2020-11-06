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Метеостанция Bresser TemeoTrend STX с радиоуправлением, белая

Артикул: 228181
  • Метеостанция Bresser TemeoTrend STX с радиоуправлением, белая - фото 1
  • Метеостанция Bresser TemeoTrend STX с радиоуправлением, белая - фото 2
  • Метеостанция Bresser TemeoTrend STX с радиоуправлением, белая - фото 3
Метеостанция Bresser TemeoTrend STX с радиоуправлением, белая - фото 1
Метеостанция Bresser TemeoTrend STX с радиоуправлением, белая - фото 2
Метеостанция Bresser TemeoTrend STX с радиоуправлением, белая - фото 3
7 556 руб. 
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+ 249 КэтКоинов
Артикул: 228181
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараМетеостанции
Барометрнет
Выносной датчикда
Диапазон показателей температурыот -5 до +50 °C
Дисплейда
Дополнительные функциипрогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, будильник
Звуковая индикациянет
Измерение температуры (OUT)да
Отображение информациицифры и символы
Передача данныхчастота передачи 433,92 МГц
Питаниеавтономное
Размеры (ВхШхТ)70х100х181
Bresser TemeoTrend STX – метеостанция, которая расскажет вам о прогнозе погоды на ближайшие 12 часов, предупредит о снеге и точно измерит температуру внутри и снаружи помещения. А благодаря встроенным часам с будильником вы всегда будете знать, сколько сейчас времени. Bresser TemeoTrend STX поставляется вместе с 1 наружным датчиком, который можно устанавливать на расстоянии до 30 метров от основного модуля. При необходимости к метеостанции можно подключить еще 2 датчика (приобретаются отдельно). Датчик измеряет только температуру, у него нет встроенного экрана, все данные он передает по радиоканалу. Показания измерений выводятся на цифровом монохромном экране метеостанции. В верхней части расположена анимированная иконка прогноза погоды (на ближайшие 12 часов), в центре – часы, внизу – блок температуры. Все цифры и символы четкие и понятные. У экрана есть подсветка янтарного цвета. Кроме того, в метеостанции есть встроенный будильник с функцией повтора. И датчик, и метеостанция работают от батареек (нет в комплекте).


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Метеостанция Bresser TemeoTrend STX с радиоуправлением, белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7556 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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