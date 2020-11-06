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Метеостанция (настенные часы) Bresser TemeoTrend JC LCD с радиоуправлением, белая

Артикул: 228178
  • Метеостанция (настенные часы) Bresser TemeoTrend JC LCD с радиоуправлением, белая - фото 1
  • Метеостанция (настенные часы) Bresser TemeoTrend JC LCD с радиоуправлением, белая - фото 2
  • Метеостанция (настенные часы) Bresser TemeoTrend JC LCD с радиоуправлением, белая - фото 3
Метеостанция (настенные часы) Bresser TemeoTrend JC LCD с радиоуправлением, белая - фото 1
Метеостанция (настенные часы) Bresser TemeoTrend JC LCD с радиоуправлением, белая - фото 2
Метеостанция (настенные часы) Bresser TemeoTrend JC LCD с радиоуправлением, белая - фото 3
13 085 руб. 
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+ 432 КэтКоинов
Артикул: 228178
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараМетеостанции
Барометрнет
Выносной датчикда
Диапазон показателей температурыот 0 до +50 °C
Дисплейда
Дополнительные функциипрогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, будильник
Звуковая индикациянет
Измерение температуры (OUT)да
Отображение информациицифры и символы
Передача данныхчастота передачи 433,92 МГц
Питаниеавтономное
Размеры (ВхШхТ)45х275х330
Bresser TemeoTrend JC LCD – домашняя метеостанция со встроенными часами с будильником. Благодаря большому экрану и крупным символам информацию можно увидеть даже с большого расстояния. Метеостанция показывает текущее время, прогноз погоды на ближайший период (от 12 до 24 часов), температуру и влажность воздуха внутри и снаружи помещения. К основному блоку можно подключить до 3 наружных датчиков, которые позволят следить за микроклиматом сразу в нескольких местах. Один датчик уже включен в комплект поставки. Температуру можно выводить в ВєС или ВєF. Влажность измеряется в % (RH). Прогноз погоды строится на основе измеряемых показаний и выводится на экран в виде иконки. Для подключения наружного датчика не требуются провода – на основной модуль все данные передаются по радиоканалу. На самом датчике тоже есть экран, на котором отображаются измеряемые им показания. И основной модуль, и наружный датчик работают от батареек (нет в комплекте).


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Самовывоз невозможен
Метеостанция (настенные часы) Bresser TemeoTrend JC LCD с радиоуправлением, белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 13085 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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