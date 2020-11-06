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Главная Техника для дома Прочая техника для дома Метеостанции Bresser Метеостанция (настенные часы) Bresser TemeoTrend JC LCD с радиоуправлением, черная

Метеостанция (настенные часы) Bresser TemeoTrend JC LCD с радиоуправлением, черная

Артикул: 228177
  • Метеостанция (настенные часы) Bresser TemeoTrend JC LCD с радиоуправлением, черная - фото 1
  • Метеостанция (настенные часы) Bresser TemeoTrend JC LCD с радиоуправлением, черная - фото 2
  • Метеостанция (настенные часы) Bresser TemeoTrend JC LCD с радиоуправлением, черная - фото 3
Метеостанция (настенные часы) Bresser TemeoTrend JC LCD с радиоуправлением, черная - фото 1
Метеостанция (настенные часы) Bresser TemeoTrend JC LCD с радиоуправлением, черная - фото 2
Метеостанция (настенные часы) Bresser TemeoTrend JC LCD с радиоуправлением, черная - фото 3
13 085 руб. 
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+ 432 КэтКоинов
Артикул: 228177
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараМетеостанции
Барометрнет
Выносной датчикда
Диапазон показателей температурыот 0 до +50 °C
Дисплейда
Дополнительные функциипрогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, будильник
Звуковая индикациянет
Измерение температуры (OUT)да
Отображение информациицифры и символы
Передача данныхчастота передачи 433,92 МГц
Питаниеавтономное
Размеры (ВхШхТ)45х275х330
Bresser TemeoTrend JC LCD – метеостанция, которую вы можете поставить на стол или книжную полку или закрепить на стене в коридоре. Она отлично впишется в интерьер любой комнаты и всегда будет держать вас в курсе микроклимата в доме и ситуации на улице. Кроме того, метеостанция снабжена встроенными часами с будильником и умеет составлять прогноз погоды на период до 24 часов. В основном модуле уставлен большой монохромный цифровой дисплей с подсветкой. Благодаря крупной и четкой индикации все показания можно увидеть с большого расстояния и при слабой освещенности. Верхняя половина экрана отведена под цифровые часы, нижняя – под погоду. Здесь отображаются иконка прогноза погоды, влажность воздуха и температура внутри и снаружи помещения. За пределами квартиры измерения проводятся при помощи беспроводного датчика. Всего к метеостанции можно подключить до 3 таких датчиков, каждый из которых сможет передавать информацию по независимому радиоканалу. У датчика есть собственный небольшой экран, поэтому информацию о текущей температуре можно читать прямо на нем. И основной модуль, и наружный датчик работают от батареек (нет в комплекте).


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Самовывоз невозможен
Метеостанция (настенные часы) Bresser TemeoTrend JC LCD с радиоуправлением, черная - по цене 13085 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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