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Эссенция увлажняющая The Saem Iceland Hydrating Essence 60мл

Артикул: 228088
Эссенция увлажняющая The Saem Iceland Hydrating Essence 60мл
1 670 руб. 
2 230 руб. 

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Артикул: 228088
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Активные компонентыэкстракт черники, экстракт клюквы, керамиды
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Iceland Hydrating Essence
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Применениенанести небольшое количество на кожу мягкими похлопывающими движениями
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средстваэссенция для лица
Эффект от использованияувлажняющий
Увлажняющая эссенция на основе ледниковой исландской воды. Содержит исландский мох, ламинарию, благодаря чему интенсивно увлажняет кожу, поддерживая естественный гидролипидный слой, предотвращает потерю влаги, активирует регенерацию, обладает высокой антимикробной активностью. Экстракты черники и клюквы укрепляют и очищают стенки сосудов, тонизируют. Минеральная вода насыщает кожу микро- и макроэлементами. Керамиды улучшают упругость эпидермиса. Текстура средства моментально впитывается, не оставляя жирной пленки.


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Самовывоз невозможен
Эссенция увлажняющая The Saem Iceland Hydrating Essence 60мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1670 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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