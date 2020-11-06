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Эссенция антивозрастная The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Essence 50мл

Артикул: 228081
Эссенция антивозрастная The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Essence 50мл
3 080 руб. 
4 110 руб. 

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Артикул: 228081
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БрендThe Saem
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Активные компонентыGolden Snail, аденозин, коллаген
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Essence
Применениенанести небольшое количество на кожу мягкими похлопывающими движениями
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средстваэссенция для лица
Эффект от использованияувлажняющий, питающий, осветляющий
Антивозрастная улиточная эссенция для лица премиум-класса. Благодаря основным ингредиентам линии – концентрированному комплексу Golden Snail, аденозину и коллагену – оказывает уникальный эффект, значительно сокращая глубину морщин и великолепно наполняя кожу влагой.


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Самовывоз невозможен
Эссенция антивозрастная The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Essence 50мл - по цене 3080 руб. в Екатеринбурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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