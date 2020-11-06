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Тональная основа The Saem Saemmul Cover Foundation 02 Natural Beige 15мл

Артикул: 228015
Тональная основа The Saem Saemmul Cover Foundation 02 Natural Beige 15мл
330 руб. 
440 руб. 

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Артикул: 228015
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средстватональная основа
Тип коживсе типы
ТонThe Saem 02 Natural Beige
КоллекцияThe Saem Saemmul Cover Foundation
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл15 мл
Легкая тональная основа для лица с богатым функционалом. Помогает увлажнить и смягчить кожу лица, продлевает ее молодость, защищает кожу от УФ-лучей (SPF30). Также тональная основа борется с воспалениями и тусклым цветом лица. Средство содержит рекордное количество полезных ингредиентов: ниацинамид – помогает осветлить кожу, розовая вода – разглаживает кожу, выравнивает тон кожи, березовый сок – стимулирует процесс обновления кожи, гиалуроновая кислота – наполняет кожу влагой, стимулирует выработку эластина и коллагена кожей.


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Тональная основа The Saem Saemmul Cover Foundation 02 Natural Beige 15мл - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 330 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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