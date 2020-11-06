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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Сыворотки для лица The Saem Сыворотка для лица увлажняющая The Saem Mervie Hydra Serum 50мл

Сыворотка для лица увлажняющая The Saem Mervie Hydra Serum 50мл

Артикул: 227886
Сыворотка для лица увлажняющая The Saem Mervie Hydra Serum 50мл
2 370 руб. 
3 160 руб. 

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Артикул: 227886
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Тип средствасыворотка для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияукрепляющий, иммуностимулирующий, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Mervie Hydra Serum
Применениенанесите небольшое количество средства на кожу мягкими, массирующими движениями
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыниацинамид, экстракт портулака, экстракт фиалки, гидролизованная гиалуроновая кислота, экстракт ламинарии, гидролизованный коллаген, экстракт водорослей, экстракт дрожжей, экстракт лаванды, аденозин
Увлажняющая сыворотка содержит экстракт дуналиейллы солоновойдной (морская водоросль) (62,425 мг), ниацинамид, экстракт портулака, экстракт фиалки, гидролизованная гиалуроновая кислота, экстракт ламинарии, гидролизованный коллаген, экстракт водорослей, экстракт дрожжей, экстракт лаванды, аденозин и т.д. Линия для интенсивного увлажнения и восстановления эластичности кожи. Серия способствует укреплению тургора кожи, обладает активным смягчающим действием, противостоит потере трансдермальной потере влаги. благодаря насыщенному составу из морских водорослей. Экстракт морских водорослей не имеет себе равных, по содержанию и концентрации полезных активных элементов. Обладает увлажняющим, иммуностимулирующим, регенерирующим, противовоспалительным и ранозаживляющим действием.


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Самовывоз невозможен
Сыворотка для лица увлажняющая The Saem Mervie Hydra Serum 50мл – стоимость товара 2370 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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