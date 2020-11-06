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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пенки для умывания The Saem Пенка для умывания The Saem Natural Condition Cleansing Foam Sebum Controlling 150мл

Пенка для умывания The Saem Natural Condition Cleansing Foam Sebum Controlling 150мл

Артикул: 227623
Пенка для умывания The Saem Natural Condition Cleansing Foam Sebum Controlling 150мл
610 руб. 
810 руб. 

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Артикул: 227623
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствапенка для лица
Тип коживсе типы
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованияочищающий, регулирующий
КоллекцияThe Saem Natural Condition Cleansing
Применениевспенить средство в ладони с небольшим количеством воды и легкими массирующими движениями нанести на влажное лицо, затем смыть теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 мл
Активные компонентывитамин E, ниацинамид, экстракт лимона
Натуральные компоненты пенки минимизируют влияние на кожу декоративной косметики. Пенки насыщают кожу необходимой влагой, максимальным количеством питательных элементов, тонизируют и освежают кожу. Не вызывают дискомфорта. Не оставляют чувства стянутости кожи. Пользоваться средством очень просто, оно хорошо пенится и хорошо смывается, подходит для ежедневного очищения кожи, как утром, так и вечером.


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Пенка для умывания The Saem Natural Condition Cleansing Foam Sebum Controlling 150мл - данный товар вы можете купить по цене по цене 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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