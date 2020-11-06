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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пенки для умывания The Saem Пенка для умывания The Saem My Cleanse Recipe Cleansing Foam Shine Berry 150мл

Пенка для умывания The Saem My Cleanse Recipe Cleansing Foam Shine Berry 150мл

Артикул: 227622
Пенка для умывания The Saem My Cleanse Recipe Cleansing Foam Shine Berry 150мл
440 руб. 
580 руб. 

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Артикул: 227622
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствапенка для лица
Тип коживсе типы
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованияочищающий, увлажняющий
КоллекцияThe Saem My Cleanse Recipe Cleansing
Применениевспенить средство в ладони с небольшим количеством воды и легкими массирующими движениями нанести на влажное лицо, затем смыть теплой водой.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 мл
Не содержитбез сульфатов, без парабенов, без спирта
Активные компонентыэкстракт грейпфрута, экстракт яблока, экстракт малины, экстракт апельсина, экстракт винограда, экстракт груши, экстракт банана
Фруктовые ингредиенты питают, насыщают уставшую кожу витаминами. Средство освежает кожу лица и придает ей здоровое сияние


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Самовывоз невозможен
Пенка для умывания The Saem My Cleanse Recipe Cleansing Foam Shine Berry 150мл - стоимость товара 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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