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Крем для кожи вокруг глаз для яркости кожи The Saem Sooyeran Radiance Eye Cream 30ml

Артикул: 227414
Крем для кожи вокруг глаз для яркости кожи The Saem Sooyeran Radiance Eye Cream 30ml
2 600 руб. 
3 470 руб. 

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Артикул: 227414
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Тип средствакрем для области вокруг глаз
Тип коживсе типы
Эффект от использованиярегенерирующий, осветляющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Sooyeran Radiance Eye Cream
Применениенаносить на чистую кожу вокруг глаз, впитать похлопывающими движениями
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл30 мл
Активные компонентыаденозин, ниацинамид, масло ши
Линия косметики The Saem Sooyeran Radiance предназначена для тех, кто хочет вернуть коже лица яркость, свежесть и сияние. Комплексное применение всех средств или нескольких из линии позволят добиться видимых результатов: тусклая кожа становится яркой, дряблая – упругой и эластичной. Средства прекрасно увлажняют кожу, улучшают обменные процессы, ускоряют регенерацию клеток, что приводит к укреплению кожи, ее разглаживанию и осветлению. В составе всех средств комплекс ферментированных экстрактов (женьшень, слива, зеленый чай, годжи, бобы маш, соя), ниацинамид, аденозин, а также различные натуральные масла и экстракты, омолаживающие компоненты.


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Крем для кожи вокруг глаз для яркости кожи The Saem Sooyeran Radiance Eye Cream 30ml - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2600 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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