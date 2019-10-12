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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица The Saem Крем антивозрастной The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Cream 60мл

Крем антивозрастной The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Cream 60мл

(1)
Артикул: 227407
  • Крем антивозрастной The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Cream 60мл - фото 1
  • Крем антивозрастной The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Cream 60мл - фото 2
Крем антивозрастной The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Cream 60мл - фото 1
Крем антивозрастной The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Cream 60мл - фото 2
3 200 руб. 
4 260 руб. 

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2 850 руб. 

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Артикул: 227407
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживозрастная
Эффект от использованиялифтинг, антивозрастной, оздоравливающий, омолаживающий, питательный
Возрастной диапазонот 25
КоллекцияThe Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Cream
Применениенаносится крем на тонизированную и очищенную кожу лица слегка массирующими движениями
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез сульфатов, без парабенов
Активные компонентыэкстракт улиточного секрета, муцин улитки, ягодный экстракт, гиалуроновая кислота
The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Cream — антивозрастной крем для лица с экстрактом слизи улитки. Он эффективно смягчает и увлажняет кожу, восстанавливает её текстуру и оберегает от агрессивного воздействия ультрафиолетовых лучей.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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12.10.2019
Достоинства:
Приобретаю этот крем уже не первый раз, несмотря на цену. Он оправдывает ее. Нежнейшая текстура, богатейший состав. Отлично работает с кожей вокруг глаз. Это однозначно мое. Аллергии нет. Плотность средняя, именно то, что надо. Впитывается быстро. Эффект буквально с первого применения. Осветляет кожу. Убирает отеки. Морщины исчезают быстро и не возвращаются. Будем поддерживать форму!!!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую!

Самовывоз невозможен
Крем антивозрастной The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Cream 60мл - этот товар вы можете купить по цене 3200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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