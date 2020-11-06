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Погремушка Happy Baby FLOWER TWIST

Артикул: 227245
  • Погремушка Happy Baby FLOWER TWIST - фото 1
  • Погремушка Happy Baby FLOWER TWIST - фото 2
  • Погремушка Happy Baby FLOWER TWIST - фото 3
Погремушка Happy Baby FLOWER TWIST - фото 1
Погремушка Happy Baby FLOWER TWIST - фото 2
Погремушка Happy Baby FLOWER TWIST - фото 3
299 руб. 
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Артикул: 227245
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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БрендHappy Baby
Тип товараПогремушка
Вес, кг0.068
Звуковые эффектыесть
Комплектацияигрушка, упаковка
Материалпластик
Рекомендуемый возрастот 3 мес.
Световые эффектынет
Погремушка FLOWER TWIST – это прекрасный подарок ребёнку с самого раннего возраста. Яркие лепесточки сделаны из мягкого безопасного материала, малыш будет их покусывать в период прорезывания зубов: прорезыватель массирует дёсны и снимает болевые ощущения. Круглая ручка-держатель погремушки удобна для захвата и удерживания рукой. При повороте ручка издает громкий звук-треск, развивая слуховое восприятие ребёнка. Яркий цветочек располагается на гибком стержне, что позволяет сгибать погремушку в разные стороны. Очень интересно наблюдать за тем, как цветочек возвращается в исходное положение при каждом сгибании. На стержень нанизаны 3 разноцветных колечка, которые ребёнок будет ощупывать, поднимать и опускать, развивая тактильные ощущения и мелкую моторику рук.


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Самовывоз невозможен
Погремушка Happy Baby FLOWER TWIST - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 299 руб., вам надо позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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