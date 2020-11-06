8(343)226-01-02
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор ПВХ-игрушек для ванной Happy Baby IQ-BUBBLES

Артикул: 227205
  • Набор ПВХ-игрушек для ванной Happy Baby IQ-BUBBLES - фото 1
  • Набор ПВХ-игрушек для ванной Happy Baby IQ-BUBBLES - фото 2
  • Набор ПВХ-игрушек для ванной Happy Baby IQ-BUBBLES - фото 3
Набор ПВХ-игрушек для ванной Happy Baby IQ-BUBBLES - фото 1
Набор ПВХ-игрушек для ванной Happy Baby IQ-BUBBLES - фото 2
Набор ПВХ-игрушек для ванной Happy Baby IQ-BUBBLES - фото 3
399 руб. 
Купить
Артикул: 227205
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендHappy Baby
Тип товараИгрушка для ванной
Звуковые эффектынет
Комплектация6 деталей, упаковка
Материалполивинилхлорид
Рекомендуемый возрастот 12 мес.
Световые эффектынет
Набор игрушек для купания IQ-Bubbles превратит купание вашего ребенка в веселую игру. Игрушки изготовлены из безопасных материалов и подходят для детей с рождения. Разноцветные пузыри в виде шариков на присосках не только превратят процесс купания в удовольствие, но и помогут в развитие творческих и интеллектуальных способностей. С помощью присосок малыш может крепить яркие шарики к гладким поверхностям ванной комнаты или соединять между собой в разных вариациях! Игрушки стимулируют развитие у ребенка координации движений, мелкой моторики и зрительной координации.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Набор ПВХ-игрушек для ванной Happy Baby IQ-BUBBLES - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 399 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...