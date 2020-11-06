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Внешний аккумулятор Mophie Powerstation 5000 мАч представляет собой стильный внешний аккумулятор повышенной емкости. Обладая парой интерфейсов USB-A, он способен быстро заряжать два совместимых устройства одновременно. Сам девайс заряжается через порт Lightning.

Внешний аккумулятор Mophie Powerstation 5000 мАч красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3070 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.