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Адаптер Satechi Aluminum Type-C Mobile Pro Hub Adapter Silver

Артикул: 227025
  • Адаптер Satechi Aluminum Type-C Mobile Pro Hub Adapter Silver - фото 1
  • Адаптер Satechi Aluminum Type-C Mobile Pro Hub Adapter Silver - фото 2
  • Адаптер Satechi Aluminum Type-C Mobile Pro Hub Adapter Silver - фото 3
  • Адаптер Satechi Aluminum Type-C Mobile Pro Hub Adapter Silver - фото 4
  • Адаптер Satechi Aluminum Type-C Mobile Pro Hub Adapter Silver - фото 5
Адаптер Satechi Aluminum Type-C Mobile Pro Hub Adapter Silver - фото 1
Адаптер Satechi Aluminum Type-C Mobile Pro Hub Adapter Silver - фото 2
Адаптер Satechi Aluminum Type-C Mobile Pro Hub Adapter Silver - фото 3
Адаптер Satechi Aluminum Type-C Mobile Pro Hub Adapter Silver - фото 4
Адаптер Satechi Aluminum Type-C Mobile Pro Hub Adapter Silver - фото 5
4 840 руб. 
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+ 53 КэтКоинов
Артикул: 227025
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSatechi
Тип товараАдаптер
Длина, см8.25
Внешний USB-концентратор, HDMI, USB 3.0, mini-jack 3.5мм, USB-C, интерфейс подключения: USB-C, 82.5x26.9x9.7мм


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Самовывоз невозможен
Адаптер Satechi Aluminum Type-C Mobile Pro Hub Adapter Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4840 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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