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Наушники Panasonic RP-HF410BGCG

Артикул: 226965
  • Наушники Panasonic RP-HF410BGCG - фото 1
  • Наушники Panasonic RP-HF410BGCG - фото 2
  • Наушники Panasonic RP-HF410BGCG - фото 3
Наушники Panasonic RP-HF410BGCG - фото 1
Наушники Panasonic RP-HF410BGCG - фото 2
Наушники Panasonic RP-HF410BGCG - фото 3
2 490 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 226965
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPanasonic
Тип товараНаушники
Микрофонесть
Тип беспроводного соединенияBluetooth
Конструкциянакладные
Система активного шумоподавлениянет
Складная конструкцияда
Спортивныенет
Поддержка Apt-Xнет
Цветзеленый
Диапазон воспроизводимых частот, Гц20-20000
Разъём наушниковUSB
Сверхлегкие беспроводные bluetooth наушники с микрофоном. На корпусе наушников предусмотрены специальные функциональные клавиши, а также регулятор громкости. Сопротивление 32 Ом.


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Самовывоз невозможен
Наушники Panasonic RP-HF410BGCG - стоимость товара 2490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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