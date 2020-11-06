8(343)226-01-02
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Портативная техника Портативная акустика Digma Портативная акустика Digma S-35 черный (SP3518B)

Портативная акустика Digma S-35 черный (SP3518B)

Артикул: 226638
  • Портативная акустика Digma S-35 черный (SP3518B) - фото 1
  • Портативная акустика Digma S-35 черный (SP3518B) - фото 2
  • Портативная акустика Digma S-35 черный (SP3518B) - фото 3
  • Портативная акустика Digma S-35 черный (SP3518B) - фото 4
  • Портативная акустика Digma S-35 черный (SP3518B) - фото 5
  • Портативная акустика Digma S-35 черный (SP3518B) - фото 6
  • Портативная акустика Digma S-35 черный (SP3518B) - фото 7
  • Портативная акустика Digma S-35 черный (SP3518B) - фото 8
Портативная акустика Digma S-35 черный (SP3518B) - фото 1
Портативная акустика Digma S-35 черный (SP3518B) - фото 2
Портативная акустика Digma S-35 черный (SP3518B) - фото 3
Портативная акустика Digma S-35 черный (SP3518B) - фото 4
Портативная акустика Digma S-35 черный (SP3518B) - фото 5
Портативная акустика Digma S-35 черный (SP3518B) - фото 6
Портативная акустика Digma S-35 черный (SP3518B) - фото 7
Портативная акустика Digma S-35 черный (SP3518B) - фото 8
3 210 руб. 
Купить
+ 61 КэтКоинов
Артикул: 226638
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендDigma
Тип товараПортативная акустика
Мощность, Вт18 Вт
Питаниеот аккумулятора
Диапазон воспроизводимых частот, Гц100Гц-16КГц
Отношение сигнал/шум, дБ65 Дб
Тип элементов питанияLi-Ion
Время работы, ч5 ч
ИнтерфейсыСтерео-вход AUX INPUT
Функциипоодржка карт памяти
Особенностиесть подстветка
Размеры, мм186х173х376
Вес, кг2
Дополнительная информацияПоддерживаемые кодеки MP3, WAV, WMA, APE, FLAC
Портативная колонка Digma S-35 black - отличный выбор и будет достойной покупкой. Перед покупкой Digma S-35 black Вы всегда можете проконсультироваться с нашими специалистами. Интернет-магазин Techport.ru - это гарантия низкой цены, оперативной доставки и качественного клиентского сервиса.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Портативная акустика Digma S-35 черный (SP3518B) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3210 руб., позвонив по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...