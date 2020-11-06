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Пила сабельная Metabo ASE 18 LTX 602269610

Артикул: 226487
  • Пила сабельная Metabo ASE 18 LTX 602269610 - фото 1
  • Пила сабельная Metabo ASE 18 LTX 602269610 - фото 2
Пила сабельная Metabo ASE 18 LTX 602269610 - фото 1
Пила сабельная Metabo ASE 18 LTX 602269610 - фото 2
25 430 руб. 
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+ 442 КэтКоинов
Артикул: 226487
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMetabo
Тип товараПила сабельная
Конструкцияручная
Аккумулятор в комплектеда
Лазерный маркернет
Плавная регулировка скоростиесть
Электронная защита от перегрузокнет
Тормоз двигателянет
Тип аккумулятораLi-Ion
Типсабельная
Размер хода30 мм
Пылесборникнет
Подсветканет
Подключение пылесосанет
Плавный пускнет
Питаниеот аккумулятора
Антивибрационная системанет
Напряжение аккумулятора, В18
Количество скоростей работы1
Количество аккумуляторов в комплекте2
Зарядное устройство в комплектеда
Емкость аккумулятора4
В кейседа
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см10
Ширина, см10.5
Высота, см32
Вес, кг3.6
Аккумуляторная ножовка Metabo ASE 18 LTX 602269610 - это профессиональный инструмент, выдерживающий большие нагрузки при эксплуатации. Она предназначена для распила дерева, металлических труб, профилей и многих других материалов. Инструмент надежно лежит в руке, так как оснащен эргономичной прорезиненной рукояткой. Для удобства работы пильное полотно поворачивается на 180о, возможна его быстрая замена благодаря системе Metabo Quick. У данной модели литио-ионный аккумуляторный блок ёмкостью 4 А*ч.


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Самовывоз невозможен
Пила сабельная Metabo ASE 18 LTX 602269610 - стоимость товара 25430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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