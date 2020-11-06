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Главная Смартфоны и телефония Внешние аккумуляторы Momax Внешний аккумулятор Momax iPower Air Wireless Battery 10000mah Чёрный

Внешний аккумулятор Momax iPower Air Wireless Battery 10000mah Чёрный

Артикул: 225880
  • Внешний аккумулятор Momax iPower Air Wireless Battery 10000mah Чёрный - фото 1
  • Внешний аккумулятор Momax iPower Air Wireless Battery 10000mah Чёрный - фото 2
  • Внешний аккумулятор Momax iPower Air Wireless Battery 10000mah Чёрный - фото 3
Внешний аккумулятор Momax iPower Air Wireless Battery 10000mah Чёрный - фото 1
Внешний аккумулятор Momax iPower Air Wireless Battery 10000mah Чёрный - фото 2
Внешний аккумулятор Momax iPower Air Wireless Battery 10000mah Чёрный - фото 3
2 370 руб. 
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Артикул: 225880
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMomax
Тип товараВнешний аккумулятор
Емкость, mAh10000
Одновременная зарядка двух устройствда
Зарядка ноутбуковнет
Макс. выходной ток, А2.1
Переходник на Apple 30 pinнет
Переходник на Apple 8 pin (Lightning)нет
Переходник на micro USBесть
Индикатор зарядаесть
Цветчерный
Вес, г330
Размеры, мм155х75х17
Внешний аккумулятор Momax iPower Air Wireless Battery портативное устройство, сочетающее в себе индукционную беспроводную зарядку и мощный Power Bank. Аккумулятор также оснащен двумя разъемами USB-A. Батарея выполнена из гладкого, высококачественного темного пластика с металлической рамкой.


Теги товара: На 10000 mAh, Черные.


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Внешний аккумулятор Momax iPower Air Wireless Battery 10000mah Чёрный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2370 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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