8(343)226-01-02
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Эссенция для сужения пор The Saem Calamansi Pore Tightener 40мл

Артикул: 225460
  • Эссенция для сужения пор The Saem Calamansi Pore Tightener 40мл - фото 1
  • Эссенция для сужения пор The Saem Calamansi Pore Tightener 40мл - фото 2
Эссенция для сужения пор The Saem Calamansi Pore Tightener 40мл - фото 1
Эссенция для сужения пор The Saem Calamansi Pore Tightener 40мл - фото 2
850 руб. 
1 130 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

760 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 225460
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендThe Saem
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Активные компонентыэкстракт апельсина
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Calamansi Pore Tightener
Применениенанесите небольшое количество эссенции на ватный диск или палочку мягко постукивающими движениями нанесите на кожу лица
Страна бренда Южная Корея
Тип кожижирная
Тип средстваэссенция для лица
Эффект от использованияпоросуживающий, регулирующий, регенерирующий
Средство насыщенно витамином С и синефурином, содержащимся в экстракте каламанси. Линия для эффективного ухода за жирной кожей, контролирует работу сальных желез, восстанавливает гладкость эпидермиса, способствует сохранению свежести и яркости тона. Интенсивная терапия для кожи, склонной к появлению расширенных пор и угрей, восстановление свежести и мягкости кожи. Экстракт апельсина способствует регенерации клеток, защищает кожу от вредных воздействий окружающей среды, а также стимулирует производство коллагена и восстанавливает естественную эластичность кожи. Успокаивает и увлажняет сухую и шелушащуюся кожу. Масло чайного дерева является мощнейшим антисептиком и обладает хорошим противовоспалительным, бактерицидным, противогрибковым действием.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Эссенция для сужения пор The Saem Calamansi Pore Tightener 40мл - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 850 руб., вам надо позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...