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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Эссенции для лица The Saem Эссенция антивозрастная с лифтинг-эффектом The Saem Gold Lifting Essence 40мл

Эссенция антивозрастная с лифтинг-эффектом The Saem Gold Lifting Essence 40мл

Артикул: 225444
Эссенция антивозрастная с лифтинг-эффектом The Saem Gold Lifting Essence 40мл
5 190 руб. 
6 930 руб. 

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Артикул: 225444
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БрендThe Saem
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Активные компонентызолотые нити, золотая фольга, пептидный комплекс, аденозин, экстракт кунжута
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Gold Lifting Essence
Применениенанести несколько капель эссенции на очищенную и тонизированную кожу
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средстваэссенция для лица
Эффект от использованияувлажняющий, разглаживающий
Эссенция с лифтинг-эффектом глубоко увлажняет, разглаживает кожу лица, освежает, придает блеск, наполняет энергией, обеливает. Золотые нити и фольга способствуют повышению кровотока и выработки питательных веществ, таким образом, начинает происходить естественный лифтинг: кожа разглаживается, уменьшаются морщины, ионы золота стимулируют микроциркуляцию и обогащают клетки кислородом.


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Эссенция антивозрастная с лифтинг-эффектом The Saem Gold Lifting Essence 40мл - данный товар вы можете купить по цене по цене 5190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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