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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Лосьоны Эмульсии The Saem Эмульсия с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Emulsion 140мл

Эмульсия с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Emulsion 140мл

Артикул: 225432
  • Эмульсия с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Emulsion 140мл - фото 1
  • Эмульсия с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Emulsion 140мл - фото 2
Эмульсия с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Emulsion 140мл - фото 1
Эмульсия с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Emulsion 140мл - фото 2
1 480 руб. 
1 980 руб. 

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Артикул: 225432
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Тип средстваэмульсия для лица
Полдля всех
Эффект от использованияувлажняющий, питающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Urban Eco Harakeke Emulsion
Применениена очищенную кожу, после тонера и сыворотки легкими похлопывающими движениями нанести небольшое количество эмульсии. Затем рекомендуется использовать крем
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл140 мл
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Активные компонентыэкстракт новозеландского льна харакеке, кстракт мёда мануки, экстракт календулы
Urban Eco Harakeke Emulsion. Эмульсия питательная с экстрактом новозеландского льна - нежная эмульсия THE SAEM Urban Eco Harakeke Emulsion, в составе которой 83% экстракта новозеландского льна харакеке, как и вся Эко-линия Urban Eco Harakeke, интенсивно увлажняет, питает и успокаивает кожу.


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Эмульсия с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Emulsion 140мл - стоимость товара 1480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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