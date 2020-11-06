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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Лосьоны Эмульсии Deoproce Эмульсия для лица с экстрактом алоэ вера Deoproce Aloe Vera Oasis Emulsion 150мл

Эмульсия для лица с экстрактом алоэ вера Deoproce Aloe Vera Oasis Emulsion 150мл

Артикул: 225412
  • Эмульсия для лица с экстрактом алоэ вера Deoproce Aloe Vera Oasis Emulsion 150мл - фото 1
  • Эмульсия для лица с экстрактом алоэ вера Deoproce Aloe Vera Oasis Emulsion 150мл - фото 2
Эмульсия для лица с экстрактом алоэ вера Deoproce Aloe Vera Oasis Emulsion 150мл - фото 1
Эмульсия для лица с экстрактом алоэ вера Deoproce Aloe Vera Oasis Emulsion 150мл - фото 2
820 руб. 
1 090 руб. 

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Артикул: 225412
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БрендDeoproce
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Тип средстваэмульсия для лица
Полдля женщин
Эффект от использованияматирующий, питающий, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Aloe Vera Oasis Emulsion
Применениепосле использования тонера,нанесите эмульсия на лицо и дайте впитаться.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 мл
Не содержитбез сульфатов
Активные компонентыэкстракт Алоэ Вера
Эмульсия содержит экстракт алоэ вера, снимает воспаление, способствует заживлению ран, стимулирует обновление клеток. Смягчает и увлажняет кожу, легко впитывается и сохраняет эффект увлажнения длительное время. Экстракт алоэ вера обеспечивает многоуровневую защиту кожи. Эффективна для увядающей кожи, угревой сыпи. Оказывает мощное заживляющее и регенерирующее действие


Теги товара: Алоэ вера лосьоны.


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Эмульсия для лица с экстрактом алоэ вера Deoproce Aloe Vera Oasis Emulsion 150мл - данный товар вы можете купить по цене по цене 820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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