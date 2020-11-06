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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Лосьоны Эмульсии Deoproce Эмульсия для лица с экстрактом алоэ Deoproce Hydro Soothing Aloe Vera Emulsion 380ML

Эмульсия для лица с экстрактом алоэ Deoproce Hydro Soothing Aloe Vera Emulsion 380ML

Артикул: 225411
Эмульсия для лица с экстрактом алоэ Deoproce Hydro Soothing Aloe Vera Emulsion 380ML
430 руб. 
570 руб. 

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Артикул: 225411
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БрендDeoproce
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Тип средстваэмульсия для лица
Полдля женщин
Эффект от использованияантивозрастной, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Hydro Soothing Aloe Vera Emulsion
Применениенанести на очищенную и тонизированную кожу лица
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл380 мл
Активные компонентыэкстракт алоэ
Экстракт алоэ вера – уникальный компонент с многочисленными целебными свойствами, подходит для ухода за любым типом кожи. Эмульсия с алоэ вера оказывает прекрасное увлажняющее действие, при этом не провоцирует появление жирного блеска и не закупоривает поры, поэтому подходит для жирной кожи. Обладает успокаивающими, противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами, благодаря чему оздоравливает проблемную кожу с акне. Кроме того, эмульсия с алоэ вера повышает тонус кожи, делает ее более упругой, поэтому выступает в качестве антивозрастного ухода.


Теги товара: Алоэ вера лосьоны.


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Самовывоз невозможен
Эмульсия для лица с экстрактом алоэ Deoproce Hydro Soothing Aloe Vera Emulsion 380ML - по цене 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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