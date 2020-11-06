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Тушь для ресниц Urban Dollkiss Black Devil Expert All in One Mascara 10мл

Артикул: 225341
Тушь для ресниц Urban Dollkiss Black Devil Expert All in One Mascara 10мл
330 руб. 
440 руб. 

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Артикул: 225341
В наличии
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БрендBaviphat
Тип товараМакияж для глаз
Тип средстватушь для ресниц
Эффекттонирующий, создающий объем, удлиняющий
Текстуражидкая
Группа оттенковсерые и черные
КоллекцияBaviphat Urban Dollkiss Black Devil Expert All in One Mascara
Страна бренда Южная Корея
Прочный полимер туши уркепляет слабые ресницы, создает объем и удлиняет, а также образует трехмерный завиток для ресниц. покрытие сохраняет свою форму в течении всего дня.


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Самовывоз невозможен
Тушь для ресниц Urban Dollkiss Black Devil Expert All in One Mascara 10мл - стоимость товара 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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