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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры Secret Skin Тонер для лица с экстрактом улитки Secret Skin Snail+EGF Perfect Toner 150мл

Тонер для лица с экстрактом улитки Secret Skin Snail+EGF Perfect Toner 150мл

Артикул: 225279
Тонер для лица с экстрактом улитки Secret Skin Snail+EGF Perfect Toner 150мл
590 руб. 
780 руб. 

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Артикул: 225279
В наличии
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БрендSecret Skin
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентымуцин улитки
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Skin Snail+EGF Perfect Toner
Объем, мл150 мл
Полдля всех
Применениесмочите ватный диск тонером и протрите лицо. Можно похлопывающими движениями нанести тонер руками. Используйте утром и вечером
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияочищающий
Один из ключевых этапов в уходе за кожей лица – это правильный процесс ее очищения. Здесь главное подобрать средства и соблюсти последовательность. Кроме пенки или геля для умывания с водой врачи-косметологи рекомендуют использовать тонер, так как после использования этих средств эпидермис нуждается в восстановлении и дополнительной поддержке. Тонер для лица с экстрактом улитки Secret Skin Snail + EGF Perfect Toner позволит Вам после очищения специальным средством и водой обеспечить кожу быстрым глубоким увлажнением. Это способствует ее сохранности, как в случае вечерней гигиены, так и в случае дальнейшего нанесения декоративной косметики утром. Муцин улитки устраняет воспаления и раздражения, которые могут появиться от использования косметических средств или влияния внешних факторов. Мелкие морщины разглаживаются, снижается восприимчивость эпидермиса. EGF (эпидермальный фактор роста) влияет на восстановление упругости кожи, не дает проявляться пигментным пятнам и способствует восстановлению ресурсов самообновления кожи. Тонер для лица с экстрактом улитки Secret Skin Snail + EGF Perfect Toner борется с причинами, приводящими к воспалению кожи, позволяет успокоить раздражения, снять жирный блеск.


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Самовывоз невозможен
Тонер для лица с экстрактом улитки Secret Skin Snail+EGF Perfect Toner 150мл - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 590 руб., позвонив по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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