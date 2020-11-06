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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры The Saem Тонер для лица поросужающий The Saem Calamansi Pore Freshner 270мл

Тонер для лица поросужающий The Saem Calamansi Pore Freshner 270мл

Артикул: 225264
Тонер для лица поросужающий The Saem Calamansi Pore Freshner 270мл
830 руб. 
930 руб. 
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Артикул: 225264
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентыэкстракт каламанси, экстракт апельсина, масло чайного дерева
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Calamansi Pore Freshner
Объем, мл270 мл
Полдля всех
Применениенанесите небольшое количество тонера на ватный диск и мягко протрите кожу лица
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияпоросуживающий, противовоспалительный, защищающий
Средство насыщенно витамином С и синефурином, содержащимся в экстракте каламанси. Линия для эффективного ухода за жирной кожей, контролирует работу сальных желез, восстанавливает гладкость эпидермиса, способствует сохранению свежести и яркости тона. Интенсивная терапия для кожи, склонной к появлению расширенных пор и угрей, восстановление свежести и мягкости кожи. Также препятствует появлению обезвоживания жирной кожи. Экстракт апельсина способствует регенерации клеток, защищает кожу от вредных воздействий окружающей среды, а также стимулирует производство коллагена и восстанавливает естественную эластичность кожи. Успокаивает и увлажняет сухую и шелушащуюся кожу. Масло чайного дерева является мощнейшим антисептиком и обладает хорошим противовоспалительным, бактерицидным, противогрибковым действием


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Тонер для лица поросужающий The Saem Calamansi Pore Freshner 270мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 830 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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